В центре Омска около Фрунзенского моста столкнулись две иномарки, два человека пострадали

От удара одна из леговушек влетела в столб Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня утром, 6 апреля, в центре Омска около Фрунзенского моста столкнулись две иномарки.

По предварительной версии, 35-летний водитель «Тойоты» двигался по Фрунзенскому мосту со стороны улицы Гусарова в направлении улицы 10 лет Октября. При повороте на улицу Звездова он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «БМВ», за рулем которого находился 33-летний мужчина. От удара «Тойота» влетела в столб.

В результате аварии пострадали 35-летний водитель «Тойоты» и его пассажир — 34-летняя женщина. Их доставили в больницу.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Полицейские проводят в проводят проверку, по итогам которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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