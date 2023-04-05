Трое омичей пострадали в жуткой аварии на улице Олега Кошевого из-за пьяного водителя

Фото: Госавтоинспекция

Авария произошла накануне вечером на улице Олега Кошевого в Старом Кировске: седан столкнулся с ГАЗелью и еще одним легковым автомобилем. Подробности рассказывают в Госавтоинспекции

Все произошло около 18.30. Пьяный водитель седана не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

- Мужчина 1975 г.р. с признаками опьянения, управляя автомобилем «Субару», в районе дома 92Б по ул. Олега Кошевого выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗель под управлением мужчины 1995 г.р. Затем ГАЗель допускает столкновение с автомобилем «Мазда» под управлением мужчины 1984 г.р, - уточнили в ГИБДД.

Фото: Госавтоинспекция

После столкновения скорая увезла водителя ГАЗели, водителя и пассажира «Субару». Все были госпитализированы. Сейчас полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

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