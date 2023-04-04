На трассе под Омском, врезавшись в металлическое ограждение, погибла 44-летняя женщина-водитель

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

3 апреля около 20:30 на одной из омских трасс произошло смертельное ДТП. В результате погибла женщина-водитель.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что женщина 1980 года рождения, управляя автомобилем «Хонда», двигалась по автодороге Челябинск–Курган–Омск–Новосибирск со стороны поселка Армейский в направлении поселка Морозовка, в районе 820 км не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие – металлическое ограждение, разделяющее встречные потоки транспорта, с последующим съездом транспортного средства в правый кювет и его опрокидыванием, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Идет проверка происшествия.