Скорая врезалась в забор омского филиала федерального канала из-за пьяницы на «Крузаке»

Фото: телеграм-канал «Вести.Омск»

6 апреля в забор, огораживающий здание Телецентра, влетела скорая помощь. Кадрами с места аварии делятся «Вести.Омск».

Как оказалось, медавтомобиль подрезала другая машина, которая скрылась с места ДТП. Пострадавшая скорая Любинского района ехала из Центра крови. Пациентов в салоне не было, однако госпитализирован фельдшер. По словам медсестры Людмилы, они направлялись в областную больницу, чтобы забрать пациента.

Госавтоинспекция задержала нарушителя. Им оказался уроженец Иркутской области на «Лендкрузере». В этот же день он совершил 4 ДТП, в том числе и у Телецентра. Водитель был пьян, сейчас им занимается прокуратура.

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