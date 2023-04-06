Людмила Маслакова через суд вернула себе должность главврача омской детской больницы №4

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Суд встал на сторону экс-главврача детской городской больницы Людмилы Маслаковой. Она восстановлена в должности руководителя медучреждения.
Напомним, ранее региональный минздрав не стал продлевать контракт с работником, сославшись на низкую исполнительность организацией нацпроектов. Однако женщина не согласилась с такой формулировкой.
После обращения в суд спустя полгода медработника восстановили в должности. Все это время больницей руководила Ирина Суворова, проработавшая здесь же 33 года, 26 лет из них являлась заместителем главного врача по поликлинической работе.
Между тем, по данным «КП-Омск» работники здравоохранения характеризуют Маслакову как требовательного руководителя, но очень грамотного специалиста.
— Желаем Людмиле Павловне успехов на новой-старой должности, в частности — в реализации нацпроекта «Здравоохранение», — прокомментировали новость в минздраве Омской области.
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