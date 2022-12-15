Следовало ожидать: омского отчима по фамилии Живодер после избиения младенца обвинили в изнасиловании старшей сестры малыша

Фото: следком Омской области.

Омский следственный комитет завершил расследование уголовного дела каратиста Павла Живодёра, которого раньше обвиняли в истязании 9-месячного ребенка его сожительницы. Теперь к обвинению добавили шокирующий эпизод: следователи в ходе допросов выяснили, что Живодер совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей четырехлетней падчерицы - родной сестры мальчика, которого он избивал, несмотря на младенческий возраст.

- По данным следствия, издевательства происходили с 30 января по 2 февраля 2022 года, пока мать детей уехала в другой город по делам. Живодер систематически избивал младенца, наказывая его за частый плач. Во время расследования выяснилось, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней девочки, - рассказали следователи.

Отметим, что по эпизоду с избиением младенца Живодеру ранее переквалифицировали статью на более жесткую — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по которой ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Теперь же за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней ему грозит от 12 до 20 лет колонии. Уголовное дело расследовано и направлено в суд. Вскоре начнут рассмотрение по существу. Возможно, громкое дело с явными издевательствами над ни в чем неповинными детьми будут рассматривать в закрытом режиме.

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