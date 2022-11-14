Омского отчима по фамилии Живодер за избиение ребенка-инвалида будут судить по другой статье

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В Омске отчима, который избил ребенка-инвалида 9-месячного возраста, будут судить по другой статье. Уголовное дело 33-летнего омича Павла Живодера суд переквалифицировал со статьи «истязания» на другую, а именно - «причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщил 12 канал.

- Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы, - комментирует изменения источник. За предыдущую статью мужчину могли посадить разве что на три года.

Напомним, зимой прошлого года город облетела новость об этом ужасающем происшествии. Перебравшаяся из северного региона страны в Омск семья Павла Живодера - в составе из троих детей, их матери и отчима - уже попадала в поле зрения органов опеки. В частности, мать собирались лишить родительских прав по отношению к старшим детям.

В этот же раз женщина просто уехала и оставила на попечении сожителя 9-месячного ребенка-инвалида. Мужчина, как оказалось, с подозрениями на психические отклонения - хотя позже экспертиза признала его вменяемым - не смог справиться с малышом. В ответ на естественный детский плач Живодер не нашел ничего лучше, как бить младенца по голове, переворачивать вниз головой, трясти, крутить, бросать. В результате такого ухода и воспитания ребенок получил тяжелые травмы головы и впал в кому.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Живодера вменяемым. Расследование дела продолжается.

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