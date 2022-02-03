Любовник- Живодер, истязавший малыша в Омске, работал оператором колл-центра

На месте преступления работают следователи. Дело находится на контроле прокуратуры Омской области Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Как стало известно КП-Омск, 32-летний Павел Живодер, который подозревается в истязании 9-месячного ребенка ранее не был судим и работал оператором колл-центра сотовой компании.

Месяц назад вместе со своей сожительницей и ее тремя детьми переехал из Нижневартовска. Малыши 2017, 2020 и последний мальчик-инвалид 2021 года рождения. Все дети не от него.

По данным наших источников, соседи пока теряются в догадках и им сложно судить о подозреваемом, так как семья совсем недавно поселилась в Омске.

Напомним, что сегодня, 3 февраля, стало известно об издевательствах над девятимесячным ребенком. По версии следствия, подозревается в истязаниях тот самый Павел Живодер, который в период отъезда своей сожительницы совершил жуткое преступление в отношении беспомощного малыша. Об инциденте в полицию сообщили медики, которым доставили мальчика в тяжелом состоянии.

Вопрос о мере пресечения будет решаться в ближайшее время, возможно завтра его возьмут под арест.