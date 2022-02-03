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Происшествия3 февраля 2022 6:40

Любовник- Живодер, истязавший малыша в Омске, работал оператором колл-центра

О семье рассказать никто не может, так как они недавно переехали из Нижневартовска
Виктория КОВЕРНЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
На месте преступления работают следователи. Дело находится на контроле прокуратуры Омской области

На месте преступления работают следователи. Дело находится на контроле прокуратуры Омской области

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Как стало известно КП-Омск, 32-летний Павел Живодер, который подозревается в истязании 9-месячного ребенка ранее не был судим и работал оператором колл-центра сотовой компании.

Месяц назад вместе со своей сожительницей и ее тремя детьми переехал из Нижневартовска. Малыши 2017, 2020 и последний мальчик-инвалид 2021 года рождения. Все дети не от него.

По данным наших источников, соседи пока теряются в догадках и им сложно судить о подозреваемом, так как семья совсем недавно поселилась в Омске.

Напомним, что сегодня, 3 февраля, стало известно об издевательствах над девятимесячным ребенком. По версии следствия, подозревается в истязаниях тот самый Павел Живодер, который в период отъезда своей сожительницы совершил жуткое преступление в отношении беспомощного малыша. Об инциденте в полицию сообщили медики, которым доставили мальчика в тяжелом состоянии.

Вопрос о мере пресечения будет решаться в ближайшее время, возможно завтра его возьмут под арест.

ЧППроисшествия: ЧП