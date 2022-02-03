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Происшествия3 февраля 2022 5:36

«Брал за ноги и тряс вниз головой»: в Омске задержан любовник матери за издевательство над девятимесячным ребенком-инвалидом

Многодетная мать на несколько дней оставила малолетних детей на 32-летнего мужчину
Виктория КОВЕРНЕВА
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У подозреваемого очень говорящая фамилия - Живодер

У подозреваемого очень говорящая фамилия - Живодер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По факту поступления в омскую больницу 9-месячного малыша с телесными повреждениями возбуждено уголовное дело. В ходе проверки следователями установлено, что к этому причастен 32-летней сожитель матери ребенка. Подозреваемый Павел Живодер задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, раскрывают говорящую фамилию источники «Коммерческих вестей».

Издевательства над ребенком произошли в период с 26 января по 1 февраля. На этот период многодетная мать оставила троих детей на своего сожителя, а сама уехала в другой город за документами.

- По версии следствия, в период с 26 января по 1 февраля 2022 года, подозреваемый в отсутствие матери ребенка с целью наказания и причинения физических страданий малолетнему и заведомо находившемуся в беспомощном состоянии, систематически наносил множественные удары руками по голове ребенка, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс его, - рассказали ужасающие подробности в пресс-службе следственного комитета.

В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу, другие дети были помещены в Специализированный дом ребенка. Сам виновник взят под стражу, в ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

Сейчас на месте работают следственная группа, ведется допрос соседей. Расследование продолжается.

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