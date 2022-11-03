«Узнал только в больнице»: омские врачи спасли упавшего с крыши пациента с аномалиями почек

Фото: Минздрав Омской области

Один неверный шаг по крыше собственного дома стоил серьезных травм для 43-летнего жителям Омска. В конце октября мужчина ремонтировал кровлю, но в один момент по неосторожности оказался на земле. Как тогда сообщали в региональном управлении МВД, «пострадавший доставлен в медучреждение с закрытыми переломами плечевой кости и нескольких позвонков, разрывом почки».

Накануне про «ювелирную» операцию омских врачей рассказал областной минздрав. Как оказалось, история как раз про того мастеровитого мужчину, который ремонтировал крышу. Он не только оказался хозяйственным главой семейства, который может сделать всё сам. Он еще и отличился уникальностью организма.

В БСМП №1 в тот злополучный день октября омич поступил со смертельным кровотечением. Также у него диагностировали перелом плеча, множественные ушибы, в том числе внутренних органов. Пока велось обследование – падал гемоглобин, кровь не останавливалась.

Только МСКТ помог определить проблему: кровь вытекала из дополнительной почечной артерии, которая соединяла обе почки, образуя единый орган.

- Это редкая врожденная патология. Именно этот добавочный сосуд и был с дефектом стенки и признаками кровотечения, - рассказывает завотделением рентгенхирургии БСМП №1 Александр Иванов.

Получается, что вместо двух почек у пациента была одна большая. Плюс ко всему, дополнительная артерия, которая и была повреждена при падении с высоты. Поэтому медикам пришлось бороться за сохранность объединенного органа, а не одной его части.

Фото: Минздрав Омской области

Кстати, хирурги проделали, действительно, «ювелирную» работу, не разрезая человека, а прооперировав с помощью проколов. Это позволит мужчине восстановиться без длительной реабилитации.

Эта история взбудоражила соцсети. Кто-то поражался работе медиков, а кто-то сопереживал семье, у которых в зиму осталась недоремонтированной крыша.

«КП-Омск» удалось связаться с супругой героя нашего материала. Женщина рассказала, что в помощи они не нуждаются. Вместе с детьми ждут скорейшей выздоровления главы семейства. Что касается особенностей организма, об этом они узнали от врачей.

- О своей аномалии, действительно, он узнал только в больнице. Супруг родился 7-месячным, возможно, поэтому не успели нормально сформироваться почки. Проблем с ними за 43 года точно не было, - заключила омичка.

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