Онкологи из Омска удалили 17-килограммовую опухоль у 61-летней пациентки

Фото: Минздрав Омской области

17-килограммовую опухоль в яичнике удалили омские онкологи пожилой пациентке. Историей спасения поделился региональный минздрав.

На проблемы со здоровьем омичка обратила внимание не сразу. Растущий живот она списала на возрастные изменения, поэтому даже и не думала обращаться к врачам. Ситуация усугубилась, когда женщине стало уже тяжело надеть обувь.

- В июле обследовалась в поликлинике по месту жительства, сдала кровь на онкомаркеры – показатель нормы был превышен больше, чем в четыре раза, - рассказывают в ведомстве.

Пациентку срочно направили в онкодиспансер. Медики констатировали, что в результате болезни она была истощена. Виднелся лишь огромный живот, из-за которого внутренние органы были настолько сдавлены, что женщина не могла пить, есть и лежать.

Как рассказывают медики, опухоли таких размеров встречаются довольно редко, операция была технически сложной из-за объема поражения.

- Анатомия брюшной полости была полностью изменена, рядом с опухолью находились крупные кровеносные сосуды. Немаловажный фактор — это состояние пациентки, она была истощена. После операции состояние женщины оценивается как удовлетворительное, с положительной динамикой уже через сутки она была переведена из реанимации в палату, — рассказал оперировавший женщину врач-онколог Александр Сафронов.

Специалист подчеркнул, что во избежание подобных ситуаций нужно ежегодно проходить УЗИ-обследовние и диспансеризацию.

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