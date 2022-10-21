Омич сломал позвоночник при падении с крыши дома

Мужчина находится под наблюдением медиков. Фото: Алексей ФОКИН

При падении с крыши дома получил множественные переломы, в том числе позвоночника, 43-летний житель Омска. Об этом сообщают в полиции.

-В отделе полиции № 8 УМВД России по городу Омску зарегистрирован несчастный случай. В больницу с закрытыми переломами плечевой кости и нескольких позвонков, разрывом почки доставлен 43-летний житель Советского округа, - уточнили в пресс-службе УМВД.

Оказалось, омич ремонтировал крышу своего одноэтажного дома. В один момент он сорвался и упал на землю. Теперь пострадавший нахолодится под наблюдением врачей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru