81-летняя пенсионерка, на которую напал неизвестный омич, находится в реанимации

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Полиция продолжает поиски напавшего на пожилую омичку мужчины. Следственный комитет завел уголовное дело за покушение на убийство, сопряженное с разбоем.

- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновного лица, - уточнили в омском управлении СК.

Про женщину известно, что ей 81 год. Преступник похитил у нее кошелек и сумку. Во время нападения она получила множественные удары по голове и телу, а позже – восемь ножевых ранений. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

К поиску преступника оперативники просят подключиться омичей.

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