8 ножевых: омич выследил пенсионерку и напал на нее в подъезде, отобрав кошелек

Полиция просит сообщить о местонахождении предполагаемого преступника. Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Вооруженное нападение на пожилую женщину произошло на улице Челюскинцев прямо в внутри жилого дома. Неизвестный проследил за омичкой прямо до подъезда, а потом напал.

На кадрах из помещения видно, как женщина сопротивляется преступнику за что получает множественные удары по голове и телу. Позже он достает нож. Известно, что пострадавшая получила восемь ножевых ранений и сейчас находится в реанимации.

- 8 ножевых ранений. В реанимации. Врачи сказали, что жизненно важные органы не задеты. Однако ущерб здоровью большой. Сейчас под наркозом после операции, время покажет, что да как. Я её внук родной, узнал о происшествии около 18:00, - написал в официальной группе УМВД пользователь Fender Highway.

Сам мужчина скрылся с места преступления, сейчас его разыскивают оперативники.

- Если вы располагаете информацией о запечатленном на видеозаписи гражданине, незамедлительно сообщите ее по телефонам: 8-913-974-05-21, 79-24-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется, - утоняют в полиции.

Следственный комитет по Омской области завел уголовное дело по статье о покушении на убийство.

- Неизвестный нанес 81-летней женщине несколько ножевых ранений и похитил сумку с кошельком, после чего скрылся, - уточнили детали в СК.

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