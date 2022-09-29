«Нож убери!»: омская школьница устроила пьяные разборки посреди дороги

Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск»

Конфликт прямо на дороге разгорелся в поселке Николаевка города Омска. На видео, появившемся в телеграм-канале «Инцидент Омск», запечатлена потасовка двух неизвестных.

Подпись гласит, что участницами конфликта являются две школьницы. Одна из них учится в 7-ом классе, ей 14 лет.

- Пьет, курит, в неадекватном состоянии бросается с ножами! Куда смотрят учителя? Директор? ПДН? Родители, - вопрошает автор ролика.

На кадрах видно, что потасовка происходит в темное время суток при свете фонарей. На кадрах мелькают еще несколько людей. Но в центре внимания две девушки, у одной из них в руках нож.

- Нож убери! Ваня, отбери нож! Вика, ты ее зарежешь! Вот к чему доводит пьянка, - комментирует юный голос за кадром.

«КП-Омск» обратилась за деталями конфликта в омскую полицию, поскольку произошедшее вызвало широкий резонанс среди интернет-пользователей.

По информации правоохранителей, в драке участвовали девочки 2007 и 2008 годов рождения. Видео старое, так как инцидент произошел 22 августа на улице Новоалександровской.

- В ходе проведения проверки мать одной из участниц конфликта обратилась с просьбой прекратить разбирательство, а также отказалась от прохождения дочерью судебно-медицинской экспертизы, указав на то, что претензий не имеет и конфликт урегулирован самостоятельно, - уточнили в полиции.

Уйти от ответственности девушкам все равно не получится, по информации правоохранителей, в отношении обеих школьниц и их родителей будет проведена профилактическая работа.