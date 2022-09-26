В Омске дворник пырнул ножом прохожего, который не отошел в сторону и помешал ему вымести мусор

Этим ножом агрессивный дворник пытался прогнать омича с территории, где наводил порядок. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне в Омске произошел конфликт между дворником и случайным прохожим. В воскресное утро 43-летний сотрудник одной из омских управляющих компаний подметал территорию по улице 1-й Красной звезды и наткнулся на 51-летнего случайного прохожего. В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщают, что мужчина, выполнявший свою работу и очищающий двор от листвы, попросил прохожего отойти в сторону: там нужно было навести порядок. Но мужчина отказался. Завязалась словесная перепалка, которая несколько минут спустя перешла в поножовщину.

- Дворник достал из кармана нож и нанес потерпевшему один удар в живот. 51-летнего жителя Ленинского округа доставили в больницу с телесными повреждениями. Скорую мужчине вызвала прохожая женщина. Врачи диагностировали проникающее ранение живота, - сообщили правоохранители. Женщина и рассказала полицейским о случившемся. После ее показаний дворника задержали.

Следователь городского отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску завел уголовное дело на подметальщика за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Нож агрессивного дворника отправили на экспертизу. Также следователи отмечают, что за плечами мужчины уже есть судимость, по какой статье - не сообщают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тяжелый понедельник: водителя пассажирского автобуса в Омской области сняли пьяного с рейса

Сдал нарушителя бдительный гражданин (подробнее...)