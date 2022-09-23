Тяжелый понедельник: водителя пассажирского автобуса в Омской области сняли пьяного с рейса

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

В Колосовском районе Омской области прямо с рейса сняли пьяного водителя автобуса. О подозрительном поведении автомобилиста в полицию сообщил бдительный гражданин.

Всё произошло ранним утром понедельника, 19 сентября. Как пояснили в Госавтоинспекции, ПАЗ сотрудники ДПС остановили недалеко от автовокзала в Колосовке около 08:00 часов.

- При общении с водителем его поведение и внешний вид дали повод сотрудникам полиции полагать, что он действительно нетрезв, - уточнили в ведомстве.

Автобус курсировал по маршруту Ламаново–Колосовка, в момент остановки в салоне находились 10 пассажиров.

- Сотрудники ГИБДД выяснили, что в 06:05 часов водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр, на котором был трезв, - пояснили в ГИБДД.

А вот алкотестер показал через пару часов уже обратное. Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Также проводится проверка в отношении работодателя.