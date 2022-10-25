Экс-мэр Омска Оксана Фадина заявила, что народная избранница Анна Степаненко сама себя наказала

Фото: соцсети Камилы Адамсон

Очередное порицание действий депутата Омского городского Совета Анны Степаненко появилось в соцсетях. Экс-мэр Омска, действующий депутат Госдумы РФ Оксана Фадина также пожурила «ночную днбоширку».

- Такое поведение Анны Степаненко, ставшее негативным федеральным информповодом, позорящим наш регион, – не достойно депутата, - заявила Фадина.

Напомним, Анна Степаненко «прославилась» на всю страну своим ночным дебошем под дверями соседки. В ночь с 11 на 12 сентября женщина ломилась в квартиру к Камиле Адамсон. На следующий день и вовсе оскорбила омичку по национальному признаку.

– Анна Степаненко публично извинилась перед соседкой и понесет административное наказание... В связи с этим комиссия посчитала инцидент исчерпанным. Если оно такое недостойное, то председатель горсовета мог бы урезонить настрои дебоширки и хотя бы исключить ее из комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Погрозили пальчиком. Вы ругаетесь насчет маленького штрафа в 500 рублей и недовольны решением комиссии по этике. А я считаю, что она уже наказала сама себя: общественное порицание и персонализированный негатив, которые уже не смыть, – хуже, чем любой денежный штраф, - написала автор канала «Фадина веZет».

Судя по заключению градоначальницы, она осуждает поведение Анны Степаненко ровным счетом, как и комитет по этике. Поэтому надеяться омичам на лишение мандата скандальной народной избранницы речи быть не может.

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