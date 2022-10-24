Пожурили и...: Анна Степаненко отделалась штрафом за свой ночной дебош под дверями соседки

Фото: Фото: стоп-кадр видео Камилы Адамсон

24 октября в Омском городском Совете прошло закрытое заседание комиссии по этике. Одним из вопросов стало соблюдение правил этики депутатов парламента.

Этого мероприятия ждали многие омичи. Ведь одним из главных тем должна было стать история Анны Степаненко, которая взяла мандат на выборах 11 сентября.

В этот же день продолжилась ее скандальная история разборок с соседкой Камилой Адамсон. Женщина вместе со своей коллегой по партии «Справедливая Россия - За Правду» и депутатскому креслу Натальей Астапчик ломились в квартиру Камилы с призывами открыть дверь и выйти на разговор.

До сегодняшнего дня непонятно, чем была вызвана агрессия в сторону матери двоих детей Адамсон. Известно лишь, что подверглась критики в сторону своей национальности и нахождения в Омской области.

История дошла до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, однако Степаненко удалось отделаться штрафом в 500 рублей за своей поведение. В Горсовете 24 октября депутата тоже пожурили и закрыли на этом вопрос.

- Участники комитета пришли к общему мнению, что действия Анны Степаненко противоречат правилам депутатской этики. Такое поведение является недостойным и недопустимым. Анна Степаненко публично извинилась перед соседкой и понесет административное наказание. В связи с этим, комиссия посчитала инцидент исчерпанным, - заявили в пресс-службе омского Горсовета.

Таким образом, за свое поведение Анна Степаненко продолжит исполнять свои полномочия городского депутата и удостоится лишь презрения со стороны электората.

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