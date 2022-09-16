«А чо, открывай?»: после пьяного дебоша избранных депутатов Горсовета омичка боится за жизнь своих детей

Фото: стоп-кадр видео Камилы Адамсон

«Открывай», - настойчиво требовала заплетающая речь девушки за дверью. В ночь с 11 на 12 сентября жительнице Омска Камиле Адамсон и двум ее детям пришлось испытать большой стресс. В ее дверь ломились неизвестные дамы, призывая хозяйку квартиры выйти в подъезд.

Момент присутствия незваных гостей запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на этаже. Звук из квартиры на телефон писала сама Камила. Похоже, одной из особ не понравилось, что в жилом доме прямо в подъезде пишет видеоустройство. Из-за входной двери доносилось пьяное: «На каком основании камера установлена?».

Позже выяснилось, что одной из особ является избранный депутат городского парламента Анна Степаненко, вторым лицом засветилась ее коллега по партии и креслу в Думе Наталья Астапчик. В эту ночь девушки, очевидно, отмечали свои победы на выборах в городской Совет.

Конфликт Адамсон и Степаненко разгорелся еще в начале июня. Тогда еще не народной избраннице, а сотруднику «Омскэлектро» Анне Степаненко не приглянулось, как ее соседка припарковалась во дворе. С разборками владелица «Мерседеса» накинулась на Камилу, которая высаживала ребенка из автомобиля. Инцидент, наверняка, мог дорасти до рукоприкладства, если бы не сосед, который приехал на парковку.

- Я достаточно аккуратно паркую машину и стараюсь максимально далеко от других вставать, потому что у меня двое детей, чтобы они, не дай Бог, не задели чей-либо автомобиль, когда открывает двери. В тот момент она несколько раз прошла по моей национальности, а что послужило началом конфликта я и сама не поняла, - поделилась с корреспондентом «КП-Омск» Камила.

Как итог первой встречи - оскорбления в виде «понаехавшей» в сторону Адамсон, которая с детства живет в Омске, в отличие от Степаненко, а также заявление в полицию. Последнее не дало результатов.

А вот новым обращением пострадавшей правоохранительные органы все-таки заинтересовались. Как сообщили «КП-Омск» в пресс-службе УМВД по Омской области, сейчас проводится проверка.

- 12 сентября в отдел полиции №9 УМВД России по городу Омску обратилась жительница дома по улице Пушкина с сообщением о конфликтной ситуации и угрозах, поступающих от соседки. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке, по данному факту проводится проверка, - пояснили в ведомстве.

После посещения полиции ситуация для Камилы Адамсон усугубилась. Как рассказывает женщина, теперь ее соседка требует, чтобы она продавала квартиру и съезжала.

- Мы отсюда уедем, потому что для меня безопасность превыше всего. Мне говорят: «Камила, зачем ты уезжаешь, она же победит тогда?!». Если для 40-летней женщины очень важно такое соревнование, то я готова отдать ей пальму первенства. Мне важно мое здоровье и безопасность моих детей, - пояснила омичка.

Что касается второй стороны конфликта, комментариев она не дает, ссылаясь на справедливый суд правоохранительных органов. Камила же с двумя детьми готовится съезжать из родного дома.

«КП-Омск» продолжит следить за историей недобрососедских отношений.