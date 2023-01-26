У омского верблюда, растоптавшего насмерть сторожа, не нашли бешенства

Фото: соцсети.

В Омске стали известны результаты анализов тела верблюда, с которым расправились после нападения животного на человека. Пробы на наличие бешенства оказались отрицательными, верблюд не болел и был полностью здоров. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко. Возможно, животное убили совсем несправедливо.

Напомним, 21 января на охотничьей базе около деревни Приозерки Тюкалинского района Омской области. Согласно видеозаписи с камеры наблюдения, сторож несколько раз ударил верблюда, после чего животное напало на него. От полученных травм мужчина скончался в больнице. После инцидент прокомментировали специалисты по этим животным.

– Начинается период гона – это очень сложный период и для верблюдов, и для людей, которые находятся рядом с ними, ухаживают за ними. Верблюды в этот период крайне агрессивны, «крайне» – это означает убийца. Невозмутимость верблюда абсолютно обманчива. Бить верблюда категорически нельзя, верблюд в обязательном порядке будет атаковать, тем более, который находится в состоянии гона, – прокомментировала «Федерал-пресс» менеджер по адаптации верблюдов Евгения Кам.

Кроме того, выяснилось, что сторож находился подпитии - а этого верблюды тоже не приемлют.

Но дальше - больше. Жителей Омска шокировали сообщением о том, что самого верблюда то ли застрелили, то ли зарезали работники охотбазы. Прокуратура области настаивает на версии с ножом. Останки животного частично сожгли, а часть направили на экспертизу, которая в итоге не подтвердила опасений людей и показала, что верблюд не болел бешенством.

Сейчас на территории базы проживают еще два верблюда. Их собираются отдать в зоопарк. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка. Агрессивным действиям сторожа, которые запечатлела камера наблюдения, тоже будет дана оценка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жуткая смерть: под Омском верблюд до смерти затоптал и закусал 51-летнего мужчину

В Омской области на охотничьей базе верблюд убил сторожа (подробнее...)