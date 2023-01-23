Жуткая смерть: под Омском верблюд до смерти затоптал и закусал 51-летнего мужчину

Момент трагедии. Скриншот записи с видеокамер. Фото: прокуратура Омской области.

На охотничьей базе в Омской области верблюд закусал и затоптал до смерти работавшего там 51-летнего сторожа. Жуткий инцидент произошел в минувшую субботу.

— В субботу, 21 января, около 19:50 в приемное отделение «Тюкалинской ЦРБ привезли мужчину, у которого были диагностированы политравма и тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался в реанимационном отделении, — сообщило издание «Город55» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как позже выяснилось, трагедия произошла в субботу днем на охотничьей базе в трех километрах от деревни Приозерка в Тюкалинском районе.

По факту гибели мужчины Тюкалинская межрайонная прокуратура начала проверку соблюдения требований федерального законодательства на охотничьей базе. Доследственную проверку ведет также омский следком.

Напомним, летом в прошлом году под Омском погиб 14-летний школьник. Парень не удержался и упал с лошади, а его нога застряла в стремени. Животное протащило его более километра вниз головой. Мальчик скончался на месте из-за полученных травм.

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