Остались мама с малышом: под Омском у убитого верблюда, который растоптал сторожа охотбазы, есть семья

Раньше верблюды с фермы в Приозерке спокойно прогуливались по Тюкалинской трассе - их фото очевидцы не раз выкладывали в соцсетях. Фото: паблик «ЧП Омск».

Стало известно, откуда в глубинке Сибири - Омской области - появились верблюды. Жители Тюкалинского района рассказали, что больше пяти лет назад местный предприниматель, один из учредителей «АО Завод сборного железобетона № 6» Юрий Гуринов начал обустраивать в этих местах настоящую ферму. С размахом и экзотическими животными. Местные подключились не только к разведению птицы и коз, но и верблюдов. Животные благополучно существовали, пока ферма не закрылась. Скорее всего, увлечение стало чересчур затратным. Ферму ликвидировали, а животные остались. Разошлись по рукам.

Также тюкалинцы поведали, что изначально на ферме было всего два верблюда. А со временем их стало больше - у самки с самцом появилось потомство. К слову, вынашивание верблюжонка занимает в среднем от 13 до 15 месяцев. Это одна из самых продолжительных беременностей в мире животных.

Какой будет судьба этих двугорбых - пока не сообщают. Напомним, что отца верблюжьего семейства убили из-за его агрессивного поведения. Накануне верблюд опрокинул и растоптал насмерть сторожа охотбазы.

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