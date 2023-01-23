Шокирующие кадры: появилось видео с верблюдом, забившим и искусавшим до смерти мужчину под Омском

Фото: скриншот видео

Появилось видео страшного инцидента на охотничьей базе в Омской области, который произошел в минувшую субботу, 21 января.

На кадрах видно, как 51-летний сторож подходит к животному и берет его за упряжь, а потом мужчина по неизвестной причине размахивается и ударяет его. Верблюд не растерялся и решил отомстить обидчику, повалив последнего на землю. Самый жуткий момент расправы над омичем на видеозапись не попал.

Напомним, сторожа охотничьей базы с множественным укусами и черепно-мозговой травмой доставили в районную больницу спустя три часа после инцидента. Медикам не удалось его спасти: пострадавший скончался в реанимации. Сейчас по факту инцидента представители областной прокуратуры и следкома проводят проверку.

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