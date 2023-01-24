Омская прокуратура: верблюда, раздавившего насмерть сторожа, не застрелили, а зарезали

Фото: стоп-кадр видео-сюжета «Вести Омск».

Накануне в Омской области верблюд раздавил насмерть 51-летнего сторожа охотбазы, где содержали животное. По версии следствия, мужчина несколько раз ударил верблюда, животное в ответ проявило агрессию - зубами схватило и несколько раз подкинуло сторожа. Тот получил черепно-мозговую травму, медики пытались спасти мужчину, но он скончался в больнице. Позже очевидцы сообщили в соцсетях, что в тот же вечер верблюда-убивца застрелили. Из боязни, что животное нападет еще на кого-то из сотрудников. Но прокуратура региона опровергла информацию: верблюда действительно лишили жизни, только двугорбого зарезали.

- Следственный комитет завёл уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности работнику охотбазы Тюкалинского района, - рассказали в ведомстве.

Также предстоит выяснить, почему животные содержатся в ненадлежащих условиях, без вольеров и свободно гуляют по территории охотбазы. По свидетельствам местных, сторож пытался отогнать верблюда от припаркованных машин, которые тот начал крушить.

После расправы над животным часть туши сотрудники охотбазы вывезли на скотомогильник и сожгли, часть останков находится в ветеринарной лаборатории.

- Предстоит выяснить, было ли у животного бешенство. На территории охотбазы живут еще два верблюда, они могут быть заражены. Если анализы не подтвердят опасений, двугорбых передадут в зоопарк, - рассказали в источнике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шокирующие кадры: появилось видео с верблюдом, забившим и искусавшим до смерти мужчину под Омском

На записи видно, что нападение животного мог спровоцировать сам погибший (подробнее...)