До двух лет за желание подзаработать: в Омске сотрудница косметологического центра стащила деньги из кассы, думая, что никто не заметит

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Администратор медицинского косметологического центра стащила из кассы 18 тысяч рублей, полученные от клиентов.

Как рассказал представитель косметологии, обратившийся в полицию, 25-летняя администратор продала три сертификаты на оказание различных услуг стоимостью 2,4 и 12 тысяч рублей. Казалось, что все хорошо: клиентки воспользовались ими и получили соответствующие косметологические услуги. Однако позже стало известно, что денег, полученных за сертификаты, в кассе не оказалось.

Проверка, проведенная в центре, показала, что денежные средства присвоила себе 25-летняя администратор, проработавшая там меньше двух месяцев.

На девушку завели уголовное дело по статье «Кража». Ей может грозить до 2 лет колонии.

Напомним, ранее 38-летняя работница салона красоты, расположенного в горевшем ранее ТЦ «Триумф», вынесла из одноименного гипермаркета дезодорантов на 3,5 тысячи рублей.

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