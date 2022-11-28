Птиц жалко: при пожаре в омском ТЦ «Триумф» могли погибнуть животные в зоомагазине

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Сегодня утром в складских помещениях ТЦ «Триумф», расположенном в центре Омска на улице Березовского, произошло возгорание. Клубы густого дыма, исходящие от горящего здания, можно было заметить в радиусе нескольких километров.

По данным ГУ МЧС по Омской области, никто не пострадал. Информация о возгорании на складах торгового комплекса поступила спасателям в 06:18. На место они прибыли через пять минут. В тушении задействованы 15 единиц техники и 108 человек личного состава.

Как рассказали «КП-Омск» сотрудники торгового центра, по приезде на работу в 7 утра перед ними предстала совсем не та картина, которую можно было ожидать в начале рабочей недели. Клубы дыма валили из открытых окон и дверей, на парковке стояли пожарные машины. С тех пор приехавшие на работу сидят несколько часов во втором корпусе торгового центра - ТЦ «Триумф-2».

Здание, где удалось поговорить с персоналом ТЦ, находится на парковке всего в 40-50 метрах от горящего и соединено с ним надземным переходом. Внутри него работают все магазины и, кажется, что ничего не изменило привычный ход рабочего дня. Кто-то смотрит в окно на ликвидацию пожара через окно, кто-то заказывает напитки в кофейне.

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

На первом этаже загоревшегося торгового центра находился зоомагазин. По словам сотрудников, попугаи, мыши и другая животность могли погибнуть. Связаться с владельцем магазин не удалось.

Женщины также отметили, что в момент пожара в здании находились только охранники.

- Заработаем уже завтра. Приходите, - с надеждой сказали собеседницы.

Отметим, ликвидировать пламя пожарникам удалось только к 12 часам дня. По предварительным данным, площадь возгорания составила более 1,2 тысяч квадратных метров. Ущерб будет установлен позже.

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