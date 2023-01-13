Из горевшего омского ТЦ «Триумф» продавец вынесла дезодоранты на 3500 рублей

Из какой линейки - премиум или масс-маркет - были украденные дезодоранты, не сообщают.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает, что накануне была привлечена к уголовной ответственности сотрудница салона красоты, открытого в ТЦ «Триумф». Напомним, что в декабре крупный торговый комплекс изрядно пострадал при пожаре: в здании сгорела часть первого этажа. А теперь - новая напасть. Местную работницу подозревают в краже.
- В городской отдел полиции №9 обратился представитель супермаркета «Триумф». Из торгового зала украли дезодоранты на сумму более 3,5 тысячи рублей, - сообщили о составе преступления правоохранители.
Просмотрев записи с камер, полицейские установили причастную к краже. Ей оказалась 38-летняя омичка - работница салона красоты. Самое удивительно, что буквально в прошлом году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за воровство. Почему на этот раз выбор пал именно на этот ассортимент, неизвестно.
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