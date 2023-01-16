Отец Константин: «Таинство крещения путают с обрядом погружения в воду»

Фото: соцсети Отца Константина

Даже в -40 градусов самые отважные омичи спешат отметить Крещение Господне в проруби. Многие верят: грехи таким образом смываются, да и зарядка для организма какая. Но что общего у сибирских «иорданей» и святого праздника всех христиан «КП-Омск» рассказал иерей Успенского кафедрального собора, Отец Константин Беспалов.

Январские Сочельники

Праздник Крещения еще называют Богоявлением Господне. Отмечать, если это слово можно употребить в этом значении, его начинают 18 января. Тогда проходит Богоявленский сочельник, в храмах начинаются службы

- В Рождестве Христовом прославляется приход Спасителя в мир во плоти, в Крещение тоже прославляется приход Спасителя, но здесь еще показано явление Святой Троицы, а также присутствие пророка Иоанна Крестителя.

Если окунуться в историю, как раз в Иордане происходило крещение верующих. Иоанн Креститель таким образом очищал от грехов людей, готовя к принятию царства небесного.

Не церковные обряды

По словам Отца Константина, традиционные окунания в проруби не являются церковным обрядом. Это, скорее всего, подражание Спасителю. Хотя некоторые и вовсе делают это ради проверки своего духа.

- В этом не было ничего плохого, если бы мы жили в теплых странах. Но мы живем в условиях сурового климата. И здесь эта традиция приобретает различные черты. Но если мы все таки хотим окунуться в этот день, то входя в воду, нужно делать это с верой, вспоминая Спасителя. Но он вошел в воду чтобы освятить ее своей плотью, ибо бог есть чистый и безгрешный и возвращает воде ту девственность, что была до грехопадения.

Таким образом, православная церковь не запрещает, но и не настаивает на зимнем погружении в ледяную воду. Здесь выбор должен сделать каждый сам, главное, чтобы это было от чистого сердца.

Окунаться в проруб отец Константин рекомендует с верой. Фото: Татьяна Стрижнова

Празднование Крещения Господне

Самое важное, в чем сходятся все священнослужители, 19 января нужно провести в храме. Обязательно прийти, исповедаться и испить традиционной крещенской воды.

- В этот день христиане не должны думать о купели, как там окунуться. Нужно прийти в храм, быть на службе, исповедаться заранее, возможно, для того чтобы подойти к чаше беспрепятственно без греха и причаститься. А затем испить первой воды после Крещения и порадоваться этому празднику.

Для самых смелых

Но те, для кого погружение остается доброй семейной традицией в Омской области региональное МЧС продолжает готовить купели. До последнего дня спасатели принимают заявки и вместе с сотрудниками ГИМС проверяют их на безопасность.

Предварительный список ГУ МЧС России по Омской области пообещало нашему изданию предоставить 17 января, но утвержденный всем омичам стоит ждать не ранее вечера 18 января.

Напомним, что в прошлом году на территории региона разместились 33 официальных купели. Три из них располагались в Омске.

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