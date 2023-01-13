В Омске на Крещение будет морозно и солнечно

Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Омске на Крещение в 2023 году особых сюрпризов омичам не принесет. Об этом свидетельствую данные сервиса Яндекс.Погода.

Так, 19 января, утром столбик термометра покажет -16...-18 градусов. Днем будет -14...16 градусов. Вечером и ночью температура воздуха не изменится. В течение суток осадков не ожидается. Ветер западный до 3 метров в секунду. На улице будет облачно с прояснениями.

Отметим, точность прогноза на 5-7 дней составляет от 50% до 80%. По этой причине полагаться на него не стоит.

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