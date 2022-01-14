В Омской области на Крещение организуют 33 купели

Без проруби в этом году остался Тарский район Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 мест в районах области и одно в городе Омске будут оборудованы под купели к православному празднику Крещения. В Общей сложности, омичам будут доступны 33 купели. Четыре из них расположены в Ленинском округе города Омска на реке Иртыш. За безопасностью жителей будут следить спасатели.

Правда, без купели в этом году остался Тарский район. Там, по информации местной администрации, лёд в районе 1 437 километра судового хода левого берега реки Иртыш очень тонкий.

Со списком мест купания можно ознакомиться ниже:

Город Омск, Ленинский АО, п. Новая Станица, 14 военный городок, р. Иртыш (4 купальни);

Москаленский м.р., р.п. Москаленки, котлован (2 купальни);

Нижнеомский м.р., п. Нижняя Омка, р. Омь;

Шербакульский м.р., с. Екатеринославка, котлован (2 купальни);

Таврический м.р., с. Копейкино, р. Щучка;

Горьковский м.р., Октябрьское с.п., д. Крупянка, база отдыха «Белый Парус», р. Иртыш;

Полтавский м.р., р.п. Полтавка, оз. Караката;

Черлакский м.р., р.п. Черлак, приток р. Иртыш;

Нововаршавский м.р, р.п. Нововаршавка, пойма р. Иртыш;

Называевский м.р., г. Называевск, котлован;

Называевский м.р., с. Жирновка, котлован;

Называевский м.р., с. Князево, котлован;

Тюкалинский м.р., г. Тюкалинск, р. Тюкалка;

Муромцевский м.р., р.п. Муремцево, р. Тара;

Седельниковский м.р., с. Седельниково, р.Уй;

Любинский м.р., д. Новоархангелка, оз. Нагибино;

Любинский м.р., д. Авлы, р. Авлуха;

Любинский м.р, п. Политотдел, оз. Глубокое;

Омский м.р., с.п. Петровское, д. Бородинка, котлован;

Омский м.р., с.п. Новотроицкое, д. Малокулачье, протока р. Иртыш;

Омский м.р., с.п. Усть-Заостровское, р. Иртыш;

Крутинский м.р., с. Новокарасук,оз. Калыкуль;

Саргатский м.р., с. Заготзерно, р. Иртыш;

Знаменский м.р., д. Богочаново, ДОЛ «Дружба», оз. Ныр;

Тевризский м.р., с. Екатериновка, р. Туй;

Большеуковский м.р., с. Большие Уки, р. Большой Ук;

Усть-Ишимский м.р., с. Усть-Ишим, р. Ишим;

Омский м.р., д.п. Чернолучинский, ул.Курортная, 1а, КЗО «Сказка, котлован.