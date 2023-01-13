Уже не под наркотиками: омич, пытавшийся убить четверых человек в Нефтяниках, может лечь в психбольницу

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Новые подробности продолжают всплывать в деле 20-летнего омича, который минувшим летом пытался убить четверых незнакомцев. Инцидентом займется Первомайский суд.

А произошло всё 17 июля. Как тогда рассказывала полиция, парень сначала напал на покупателя магазина «Магнит», который нагнулся взять что-то с полки. Несколько ножевых ранений едва не лишили омича жизни, но всё обошлось.

Следующими жертвами неадеквата стали двое мужчин, которые находились в ближайшем гаражном кооперативе. Тогда нападавший объяснял все свои действия «голосами в голове», а профильные ведомства подозревали у парня наркотическое опьянение.

- Я не помню, как убийства совершал. Они по-разному все были. Бил высоко – в шею и плечо. И был голос в голове, как шестое чувство. Вот он там сидит и настукивает. Два раза – да. Один раз нет, - пытался дать показания подозреваемый.

Совсем недавно стало известно, что жертвы было четыре. Первым был 79-летний дедушка. Он просто попался под горячую руку и был истерзан живодером на улице. Жертве, правда, удалось бежать и спрятаться в ближайшем подъезде, когда нападавший пошел за металлической палкой, чтобы добить старика.

13 января прокуратура Омской области сообщает, что у подозреваемого вовсе было психическое расстройство вызванное длительным приемом таблеток.

- По версии следствия, у фигуранта дела на фоне длительного употребления психоактивных веществ развился острый психоз, сопровождавшийся слуховыми галлюцинациями, побуждающими его к совершению убийства неопределенного круга лиц, - пишет ведомство.

То есть, вместо тюрьмы нападавший может отправиться в психбольницу. Но окончательное решение всё же останется за судьёй.

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