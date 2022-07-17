«Мне говорили голоса»: парень в неадекватном состоянии попытался зарезать случайных прохожих

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

К некоторым алкозависимым приходит белочка, а вот к парню под наркотой нагрянули голоса. Накануне в супермаркете «Магнит» в омских Нефтяниках молодой омич набросился с ножом на покупателя, который выбирал товар.

- Я не помню, как убийства совершал. Они по-разному все были. Бил высоко – в шею и плечо. И был голос в голове, как шестое чувство. Вот он там сидит и настукивает. Два раза – да. Один раз нет, - пытался дать показания подозреваемый.

После магазина парень выбежал на улицу и за гаражами порезал еще двоих мужчин. Конечно же, подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний омич, который был в состоянии наркотического опьянения.

От его ножа, который он, кстати, захватил из дома, пострадали трое омичей. Двое из них отказались от госпитализации, а вот третьему потребовалось серьезное медицинское вмешательство.

Инцидентом уже заинтересовались в Следственном комитете, заведено уголовное дело. За наркоманские выходки парню может грозить вплоть до пожизненного заключения.