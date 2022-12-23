«Вот он там сидит и настукивает»: наркомана, чуть не убившего четверых омичей, отправят по суд

Фото: УМВД России по Омской области

Уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц готовит к передаче Следственный комитет. История эта про 20-летнего безработного, который минувшим летом с ножом набросился на покупателя «Магнита», а потом пытался порезать двух мужчин за гаражами.

В ходе допроса правоохранительным органам он тогда заявлял, что находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Всё пытался «закосить» под человека с психическими расстройствами.

- Я не помню, как убийства совершал. Они по-разному все были. Бил высоко – в шею и плечо. И был голос в голове, как шестое чувство. Вот он там сидит и настукивает. Два раза – да. Один раз нет, - давал показания подозреваемый.

Как оказалось, трое мужчин были не первыми жертвами омича. В этот же день он напал на 79-летнего пенсионера, которого без видимых причин и целей хотел лишить жизни.

- Увидел, ранее ему незнакомого 79-летнего пенсионера и решил беспричинно совершить убийство. С этой целью преступник нанес множество ударов руками и ногами, в область головы и тела потерпевшего, - рассказывают следователи.

Покалеченному дедушке чудом удалось сбежать от малолетнего изверга. Он спрятался в ближайшем подъезде. Тем временем обвиняемый искал металлический прут, чтобы добить жертву. Но пожилому мужчине удалось скрыться в ближайшем подъезде.

Сейчас обвиняемый находится за решеткой, а следствие рассматривает вопрос о передаче дела в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мне говорили голоса»: парень в неадекватном состоянии попытался зарезать случайных прохожих

В омских Нефтяниках наркоман порезал ножом трех незнакомцев (подробнее)