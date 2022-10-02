СМИ: кресло третьего вице-спикера омского Горсовета готовят для скандальной Анны Степаненко

Фото: стоп-кадр видео Камилы Адамсон

9 ноября 2022 года в Омском городском Совете должны состояться публичные слушания по поводу внесения изменений в устав. Анализ документов провели «Коммерческие вести».

Издание пишет, что предложение было выдвинуто комитетом по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка 27 сентября. Устав, который действует с 1995 года, необходимо поменять ради введения должности третьего вице-спикера парламента.

Издание полагает, что должность готовят для скандальной «эсерки» Анны Степаненко. К слову, еще в период предвыборной кампании многие телеграм-каналы прочили Степаненко в кресло третьего зама председателя. Однако, после ее ночного дебоша, которым заинтересовался даже сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкина, многие подумали, что эта история канула в лету. Но, видимо, после того, как скандал затих, народные избранники решили продолжить намеченный путь.

Напомним, что в комитет Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка вошли депутаты от «Справедливой России» Наталья Астапчик и Анна Степаненко, единороссы Иван Березин, Юрий Иванищев, Юрий Козловский, Юлия Плоцкая, Антон Ремнев, Алексей Саяпин, Наталья Чебыкина.