Александр Бастрыкин поручил омскому следкому доложить о ситуации с депутатом Анной Степаненко

Фото: стоп-кадр видео Камилы Адамсон

Стало известно, что конфликтом новоизбранного депутата омского Горсовета Анны Степаненко с Камилой Адамсон заинтересовался федеральный Следственный комитет. Александр Бастрыкин поручил омскому управлению разобраться в ситуации и доложить итоги проверки.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю следственного управления СК России по Омской области Винникову О.В. организовать проверку по изложенным в обращении доводам, установить все обстоятельства произошедшего и представить доклад о ситуации, - пишет СК РФ.

Напомним, история конфликта омички Камилы Адамсон и муниципального депутата Анны Степаненко разгорелась еще в начале лета. Но самый пик раздора произошел с 11 на 12 сентября. Тогда были подведены итоги выборов в Горсовет. А ночью в квартиру матери двоих детей Камилы стали стучаться неизвестные барышни и вызывать ее на разговор. По камерам видеонаблюдения удалось установить личность дебоширок, коими оказались два новоизбранных депутата Анна Степаненко и Наталья Астапчик.

Как оказалось, история была не просто с дебошем, но и оскорблениями и угрозами. Инцидентом заинтересовался депутат Госдумы РФ Сергей Каргинов, в деле разбиралась полиция.

Теперь информация должна перейти в омский Следком для проверки. Ее ход будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

«КП-Омск» продолжает следить за развитием событий.