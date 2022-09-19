Депутат Госдумы обратился к главе СК России о проведении проверки истории с омской «эсеркой» Анной Степаненко

Конфликт двух соседок произошел зародился еще в июне 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Взять под личный контроль историю с новоизбранным депутатом Омского городского Совета Анной Степанекно главу СКР России попросил депутат Госдумы РФ Сергей Каргинов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Считаю, что подобное поведение несовместимо с высоким званием народного избранника. Обратился к Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Попросил взять ситуацию на контроль, провести всестороннее, объективное расследование и дать правовую оценку этому инциденту, - написал народный избранник.

К такому действию его побудили опросы о возможном лишении мандата избранного депутата. Как пишет Каргинов, 98% респондентов были за исключение такого депутата из городской думы.

- Удивительно читать позицию однопартийцев. Корбут пишет, что поведение депутатов вне заседаний — это их личное дело, а депутат омского Заксобрания Гуселетов считает, что обсуждать в этой истории нечего — «избиратели уже сделали свой выбор», - комментирует Сергей Каргинов.

Напомним, громкая история прозвучала на минувшей неделе. После победы в муниципальных выборах Анна Степаненко вместе с коллегой по партии ломились в квартиру соседки, а после заявления в полицию вовсе потребовала продать жилье и съехать.