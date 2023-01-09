В Омске горе-мать, которая прославилась на всю страну, напоив ребенка пивом, снова собирала деньги в эфире, и заинтересовала следком

Фото: соцсети.

Следственное управление Следкома РФ по Омской области сообщило о проведении доследственной проверки в отношении омской горе-матери, зарабатывающей в Сети своими экстремальными видео. Напомним, в прошлом году мать троих малолетних детей прославилась на всю страну тем, что напоила ребенка пивом в прямом эфире. Также Анастасия употребляла спиртное, курила и ругалась матом в своих эфирах, не обращая никакого внимания на детей. Когда такой эпатаж перестал срабатывать, а точнее - зарабатывать, омичка подалась в жанр «ню». На последнем видео мать в очередной раз шокировала публику сбором средств «на компотик». В это время за кадром в течение нескольких минут истошно плакал последний ребенок стримерши, которому сейчас всего 9 месяцев.

– Творит при детях всё, что ей вздумается, и говорит, что не боится опеку и ПДН. После сегодняшней ночи нет сна. Она собирала донаты, но ей мешал плач ребенка. Она пошла его «связать» и что-то с ним сделала, слышно было по голосу ребенка. А потом села опять собирать деньги на «компотик», а ребенок заливается дальше от плача, – отмечает автор публикации в соцсети.

После интересной ночи к стримерше сначала пришли инспекторы из органов опеки. Но нарушений не нашли. Они отчитались о том, что дети накормлены и чисто одеты, а условия содержания - удовлетворительные.

Накануне свою заинтересованность поведением женщины обозначили омские следователи.

- Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в социальной сети ВКонтакте, о том, что жительница Омска в социальной сети ведет с мобильного телефона трансляцию своих действий в режиме реального времени, не обращая внимание на плач маленького ребенка. В ходе проверки будет проверена опубликованная информация о неисполнении женщиной родительских обязанностей по уходу и воспитанию детей, проверены условия жизни малолетних, действиям женщины дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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