В Омске органы опеки пришли с проверкой к скандальной стримерше и поставили ей «удовлетворительно»

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Накануне специалисты омской мэрии организовали проверку условий проживания троих детей скандальной омской стримерши. Ранее на плач ребенка во время проведения эфиров жаловались омские подписчики. Напомним, что мать прославилась еще год назад своими видео с матом и сбором средств через подписчиков. Для получения денег девушка раздевалась в эфире догола и всячески провоцировала зрителя: бранью, резкими высказываниями и, главное, тем, что угощала пивом своих несовершеннолетних малышей. И вот накануне девушка снова попала в зону внимания: во время одного из эфиров заливался плачем ее годовалый ребенок. Подписчики решили, что девушку снова понесло. При этом органы опеки явных нарушений не нашли.

- Специалистом управления опеки и попечительства департамента образования Администрации города Омска совместно с инспектором ОП 6 УМВД России по городу Омску был осуществлен совместный выход в семью Анастасии и Александра К., имеющих на иждивении троих несовершеннолетних детей. Семья проживает в съемной квартире. Состояние жилого помещения удовлетворительное. Дети обеспечены всем необходимым: едой, чистой одеждой и игрушками. На момент проведения обследования принятия мер экстренного реагирования со стороны органов опеки и попечительства не требуется. С семьей проводится работа службы системы профилактики и осуществляется социальный патронат, - говорится в сообщении администрации Омска.

В городской администрации заявили, что к многодетной семье пришли специалист управления опеки и попечительства и инспектор по делам несовершеннолетних.

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