В Омске оперативники разыскивают женщину в розовом, оплатившую покупки чужой картой

Омичка Фото: скриншот с видеокамер предоставлен УМВД РОССИИ по Омской области.

В Омске оперативники городского отдела полиции № 8 разыскивают женщину, которая рассчитывалась чужой банковской картой за свои покупки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне к правоохранителям обратился 20-летний омич, проживающий в Советском округе. Парень рассказал, что обнаружил списание денежных со своей банковской карты. По его словам, последний раз он ей пользовался неделю назад для оплаты покупок в интернет-магазине. Однако в это же время его карточкой кто-то рассчитывался в торговых павильонах на улице Фунгенфирова.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных на торговых объектах, и выяснили, что картой потерпевшего расплачивалась неизвестная женщина средних лет. Всего разыскиваемая омичка успела потратить на покупки 3 тысячи рублей.

Если вы знаете женщину на видео, обращайтесь в полицию: 79-36-02 или 8-983-114-02-21.

Напомним, ранее в Омске оперативники задержали мужчину, который со своей возлюбленной закупился в интим-магазине почти на 2 тысячи. Он тогда тоже расплатился чужой банковской картой, найденной на улице.

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