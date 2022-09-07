Акцент на любовь: пара омичей потратила 2 тысячи с чужой карты в магазине интим-товаров

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в Омске правоохранители объявили в розыск любовную пару, которую подозревают в краже денег с чужой банковской карты, найденной на улице.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в ведомство обратилась омичка, которая рассказала, что несколько дней назад потеряла банковскую карту. Спустя некоторое время, по ее словам, на ее телефон стали поступать смс-сообщения о списании денежных средств. Как стало известно, карту женщины нашла любовная парочка. Влюбленные с радостью воспользовались найденным платежным средством - оплатили две покупки в магазине интимных товаров на 1,75 тысяч рублей. После этого потерпевшая обратилась на горячую линию банка, заблокировала карту и обратилась к сотрудникам полиции.

Правоохранители изучили выписки по банковским операциям и записи с камер видеонаблюдения. На основании этого они предположили, что к хищению молгут быть причастны двое омичей - девушка и парень, попавшие в объектив одной из камер.

Добавим, если вы располагаете информацией о личности или местонахождении молодых людей, обращайтесь в полиции по телефонам: 79-20-72, +7-908-807-46-86, 102 (02).