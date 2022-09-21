Владимир Корбут: «На комиссии по этике мы рассмотрим, и примем соответствующее решение»

Фото: телеграм-канал Омского городского Совета

Спустя 10 дней после завершающего дня выборов муниципальных депутатов, в Омском городском Совете состоялось первое пленарное заседание 7-го созыва. Из 40 народных избранников присутствовали 39.

В рамках встречи были определены председатель парламента, им ожидаемо стал Владимир Корбут, его зам – Валерий Путинцев и вице-спикер Дмитрий Сахань. Также согласовали 9 комитетов, в которые зачислены депутаты.

Иронично, что в комитет по муниципальному управлению, законности и правопорядку вошла героиня «пьяного» скандала Анна Степаненко. Ее соседка Камила Адамсон обвинила избранного депутата в дебоше и разжигании межнациональной розни. Конфликт произошел в ночь с 11 на 12 сентября. История дошла до главы Следкома Александра Бастрыкина.

Комментируя «КП-Омск», председатель Горсовета Владимир Корбут пояснил, что парламент может вынести вопрос на обсуждение, если к ним поступит соответствующий запрос.

- Я понимаю, что данный вопрос будет выходить на повестку Омского городского Совета. В случае поступления информации от фракции «Справедливая Россия», безусловно, есть у нас комиссия по этике, где мы рассмотрим и примем соответствующее решение, - пояснил Корбут.

В свою очередь, «ОмскИнформ» цитирует самого депутата, которая готова сложить полномочия, но не добровольно.

- В первую очередь я хотела бы извиниться перед Камилой и своими избирателями. Если комиссия по этике посчитает нужным, чтобы я сложила мандат, я подчинюсь,- сказала Анна Степаненко.

«КП-Омск» продолжит следить за развитием событий.