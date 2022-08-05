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Происшествия5 августа 2022 5:20

Переломы и ампутация двух пальцев: омский СК завел уголовное дело после травмирования пятилетней девочки на квадроцикле

В омском парке ногу маленького ребенка зажевало во вращающий механизм квадроцикла
Виктория КОВЕРНЕВА
Во время трагедии ребенок находился в поле зрения бабушки.

Во время трагедии ребенок находился в поле зрения бабушки.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завело региональное управление Следственного комитета Омской области.

Проверка проводится после страшного инцидента, который произошел в парке 300-летия Омска на Левом берегу. Бабушка привела свою внучку на прогулку, а та, в свою очередь, захотела прокатиться на квадроцикле.

Женщина не могла не доставить радость ребенку, но вышло так, что во время катания ногу девочки затянуло во вращающийся механизм. С многочисленными травмами она была доставлена в медучреждение.

Оказалось, у пострадавшей были множественные переломы, а еще два пальчика пришлось ампутировать.

- Поездка на квадроцикле осуществлялась в присутствии сотрудника проката. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства случившегося и виновные лица, - пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

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