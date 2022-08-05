Переломы и ампутация двух пальцев: омский СК завел уголовное дело после травмирования пятилетней девочки на квадроцикле

Во время трагедии ребенок находился в поле зрения бабушки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завело региональное управление Следственного комитета Омской области.

Проверка проводится после страшного инцидента, который произошел в парке 300-летия Омска на Левом берегу. Бабушка привела свою внучку на прогулку, а та, в свою очередь, захотела прокатиться на квадроцикле.

Женщина не могла не доставить радость ребенку, но вышло так, что во время катания ногу девочки затянуло во вращающийся механизм. С многочисленными травмами она была доставлена в медучреждение.

Оказалось, у пострадавшей были множественные переломы, а еще два пальчика пришлось ампутировать.

- Поездка на квадроцикле осуществлялась в присутствии сотрудника проката. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства случившегося и виновные лица, - пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийца девочки считал, что мать ее нагуляла: подробности расправы отчима над 4-летним ребенком в Омске (подробнее)