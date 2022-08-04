Убийца девочки считал, что мать ее нагуляла: подробности расправы отчима над 4-летним ребенком в Омске

Соседи говорят, что ребенок был родным убийце. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Омской области подтвердила сообщила, что завершено расследование уголовного дела в отношении отчима, задушившего 4-летнюю падчерицу из-за того, что ребенок в час ночи захотел посмотреть мультики. Также стали известны подробности жизни малышки, которая погибла столь страшной смертью.

По информации от соседей, мать девочки вела аморальный образ жизни. Парочка все время гуляла, злоупотребляла спиртным, дома - грязь, шумные гости, безразличные ко всему, кроме алкоголя мать и отчим. При этом выясняется и самая страшная деталь этого дела: девочка, скорее всего, вообще была родной дочерью мужчины.

- Он совсем не признавал свое родство с ней, считал, что она (сожительница - прим. ред.) ребенка нагуляла, - рассказала одна из соседок, не пожелавшая назваться.

Кроме убитой малышки, в этой семье когда-то жили еще два мальчика. Тоже - совсем крохи - им три года и год, соответственно. Выходит, убитая девочка была старшим ребенком в семье. Неизвестно, что могло произойти с ними, потому что их также забрали из этой семьи только после убийства.

Напомним, что по данным пресс-службы СК РФ по Омской области, трагедия случилась около часа ночи. Отчим был слишком пьян, но попросил у бывшей жены ещё одну бутылку водки. Женщина отказала, спрятала спиртное и ушла спать. Настроение мужчины без дополнительной порции алкоголя изрядно испортилось и злость он решил выместить на девочке, которая в это время не спала и захотела посмотреть мультфильмы по телевизору.

Изверг нанес ребенку четыре удара по лицу и голове, а затем задушил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске осудят отчима, задушившего четырехлетнюю падчерицу из-за мультиков

После смерти ребенка было заведено уголовное дело на органы опеки (ПОДРОБНЕЕ...)