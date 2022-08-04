В Омске осудят отчима, задушившего четырехлетнюю падчерицу из-за мультиков

Точку в громком деле поставит суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За убийство малолетнего может попасть за решетку на пожизненное заключение 38-летний мужчина из Кормиловского района. Дело передано в суд.

Житель Омской области убил свою четырехлетнюю падчерицу еще 1 февраля. Тогда ребенок, видимо, мешал ему спать, потому что около часа ночи попросил включить мультики. Это и вызвало неподдельную и необъяснимую агрессию у отчима. Сначала он избил кроху, а потом так разошелся, что не рассчитал силу и задушил ребенка. Общественность была шокирована произошедшим.

Самое ужасное, все случилось пока мать девочки спала. Когда женщина отошла ото сна, спасать было некого. Сначала многие задавались вопросом, как можно было так крепко спать, чтобы не слышать крики умирающей малышки, а затем все встало на свои места - женщина крепко спала после выпитого спиртного.

Оказалось, претензии по этому поводу к родительнице были давно. Из-за злоупотребления алкоголем после трагедии у нее давно отобрали двух младших детей.

Поэтому в этой трагедии по полной досталось и региональным органам опеки и попечительства. В частности, в отношении работников служб, которые должны были чутко следить за условиями жизни и воспитания ребенка в откровенно неблагополучной семье, заведено уголовное дело по статье халатность.

1 июля в Омске случилась другая трагедия, где тиран задушил свою жертву: молодой парень расправился таким образом с бывшей возлюбленной. Теперь ему тоже грозит пожизненный тюремный срок.

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