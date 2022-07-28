Пятилетняя омичка чуть не осталась без пальцев ног после проката на квадроцикле

Все время проката ребенок находился в поле зрения бабушки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в парке 300-летия Омска на Левом берегу произошло ЧП с пятилетней девочкой. Во время катания на квадроцикле пальцы ребенка закрутило во вращающийся механизм.

- Во время движения правая нога малолетней девочки попала во вращающийся механизм квадроцикла, в результате чего ребенок получил повреждения пальцев ноги, - уточнили в ведомстве.

В парк юную омичку привела бабушка, она же и арендовала поездку на транспорте. Несчастный случай произошел, когда малышка ехала на квадроцикле вместе с инструктором.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас вопросом занимается полиция. Дело взято на контроль прокуратуры.