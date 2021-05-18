В Омске пришлось продлить два муниципальных маршрута из-за подорожания проезда в частных автобусах

Частные маршруты будут дублировать муниципальными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии сообщили, какие маршруты муниципальных автобусов придется продлить. Это сделано после демарша большинства частных перевозчиков, поднявших стоимость проезда до 30 рублей и отменивших все скидки и льготы.

Удлиненные муниципальные маршруты позволят создать для горожан хотя бы частичную альтернативу. При этом у пассажиров сохранятся все льготы, включая возможность бесплатной пересадки в течение 45 минут.

С 22 мая движение автобусов маршрута № 69 «Ул. Стрельникова – Железнодорожный вокзал» будет организовано до ПО «Иртыш» с проездом через Привокзальную площадь. 13 автобусов малого класса будут ходить каждые 15 минут.

Для жителей поселка Светлого будут организованы рейсы автобусами маршрута № 61 «Пос. Солнечный – ул. Я. Гашека».

- Перечисленные меры не окончательные. Департамент транспорта работает над разработкой дополнительных маршрутов с регулируемым тарифом, которые будут выставлены на конкурс, – уточнили в омском дептранспорта. – В конкурсе также примет участие муниципальное предприятие «Пассажирское предприятие № 8». Напомним, ряд перевозчиков – все они входят в СРО «Омские перевозчики» под руководством Владимира Геворгяна – направил в адрес департамента транспорта уведомления о повышении стоимости проезда до 30 рублей для всех категорий пассажиров с 15 мая. Однако пять предпринимателей, работающих по нерегулируемому маршруту, подумав, приняли решение отозвать это уведомление.

Список маршруток, где теперь можно проехать только за 30 рублей, мы разместили здесь.

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