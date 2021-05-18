В каких маршрутках проезд подорожал до 30 рублей

Теперь во многих маршрутках цена на проезд по карте и наличными полностью сравнялась. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске частные перевозчики уже давно говорили о необходимости поднимать цену за проезд. По их словам, не рентабельно выходит не только возить омичей по сниженной цене по безналу, но и давать скидки льготникам, за перевозку которых доплачивают из бюджета. В последнее время стоимость проезда в маршрутках для обычных омичей уже однажды повысилась. Картой стали платить по 27 рублей, вместо 25, как это было раньше. И вот на прошлой неделе перевозчики заявили, что хотят еще поднять ценник. Теперь не будет разницы, как платить картой или наличными, цена все равно составит 30 рублей. Даже для льготников не будет никаких скидок.

Повлиять на решение перевозчиков в мэрии не смогли, поэтому со вчерашнего дня проезд значительно подорожал во многих маршрутках. Вот их список: 222, 424, 430, 434, 568, 550, 305, 359, 386, 394, 445, 305, 409, 514, 418, 385, 393, 500, 394, 30, 200, 331, 346, 418, 503, 418, 511, 201, 83н, 424, 514, 339, 399, 272, 703, 99, 345, 470, 71, 203, 219б, 276, 350.

Но поднять цены на свои услуги решили не все перевозчики. Некоторые сохранили сниженную цену на проезд не только для льготных категорий пассажиров, но и для граждан. Вот их перечень: 303, 6н, 222 (ИП Ушаткина). Здесь все смогут проехать дешевле 30 рублей.

А на следующих маршрутах сниженную цену сохранили только для школьников, студентов и пенсионеров. Дешевле всех проезд обойдется несовершеннолетним - 22 рубля, а остальные смогут проехать за 25 рублей на маршрутах номер 503 (ИП Залялитдинов), 97, 392, 331 (ИП Панько), 117н, и 31н.

Есть и те, кто сохранил льготный проезд только для школьников. На этих маршрутах всем остальным придется заплатить 30 рублей. Вот их список: 225, 31н (ИП Семыкин), 54, 307, 344, 409, 410.

После повышения цен на проезд в мэрии уже приняли первые меры после изменения цен. Департамент транспорта продлил несколько автобусных маршрутов № 69 и 61. Первый будет ходить до ПО "Иртыш", а второй по маршруту Пос. Солнечный — ул. Я. Гашека.