«Плывем. Все ливневки подо льдом»: С наступлением весны нечищеный снег в Омске снова превратился в реки и озера

Для омской весны актуальнее не машины, а лодки. Фото: «Омск Online»
Этой весной Омск может смело поспорить с Москвой за звание морского порта. Точнее наш город сам на несколько недель превратился в море, а его улицы и дворы почти повсеместно стали стали реками и озерами.
Улица 27-я Северная. Фото: «Омск ВК»
Журчат ручьи. Фото: «Омск Online»
Проблема каждый год одна и та же – потепление наступило неожиданно для коммунальных служб, не вывозившийся месяцами снег внезапно растаял, а забитые или отсутствующие ливневки дополнили картину.
В результате соцсети буквально завалены фото и видео полос препятствий, через которые омичам приходится пробираться ежедневно.
Хуже всего, что другая беда – разбитые дороги – теперь оказалась временно скрыта другой. Под слоем воды не всегда можно определить размеры ямы и последствия попадания туда. Водители рассказывают о сломанных подвесках на авто, пешеходы ищут пути для обхода препятствий и не всегда находят.
Например, в редакцию «Комсомолки» на днях обратились знакомые омички Лилии Ильиной. Женщина пыталась перейти дорогу в районе дома на улице Бетховена, 24, не заметила подо льдом лужу и провалилась по колено. Не удержав равновесие, она упала и вымокла в грязной, ледяной воде по пояс.
- Плывем. Все ливневки подо льдом, – комментирует происходящее автор видео, снятого на регистратор авто, ехавшего по «морю» на улице Манякина.
Ему, наверное, от души может посочувствовать другой водитель, чьи «жигули» застряли в яме где-то в проезде между дворами.
В Чкаловском поселке утонула «семерка». Фото: «ЧП Омск»
Еще один омич решил взять дело в свои руки и прорубить топором импровизированную ливневку на дороге.
Помоги весне – проруби ручью путь топором! Фото: «ЧП Омск»
Фото: «Омск Live»
Улица 5-я Транспортная. Фото: «Омск ВК»
А вот, как обстоят дела в частном секторе:
- В прошлом году доблестные дорожные службы отремонтировали улицу Сыропятская, занизили уровень тротуара, ливневая канава не работает, – рассказывают местные жители. – Вся вода идет под дом. Третий день звоним в диспетчерскую. Объясняем, что у нас трое детей, они элементарно в школу не могут идти. Сапоги по колено обувать надо.
Улица Сыропятская после недавнего ремонта дороги. Фото: «ЧП Омск»
Только вплавь. Фото: «ЧП Омск»
А это центр.
На Иртышской набережной появилась еще одна река. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Транспортный университет. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Фото: Архив "КП"
Левый берег тоже топит.
Фото: «ЧП Омск»
На этом видео, если постараться, даже можно услышать шум прибоя, от разбегающихся по дороге волн.