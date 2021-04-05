«Плывем. Все ливневки подо льдом»: С наступлением весны нечищеный снег в Омске снова превратился в реки и озера

Для омской весны актуальнее не машины, а лодки. Фото: «Омск Online»

Этой весной Омск может смело поспорить с Москвой за звание морского порта. Точнее наш город сам на несколько недель превратился в море, а его улицы и дворы почти повсеместно стали стали реками и озерами.

Улица 27-я Северная. Фото: «Омск ВК»

Журчат ручьи. Фото: «Омск Online»

Проблема каждый год одна и та же – потепление наступило неожиданно для коммунальных служб, не вывозившийся месяцами снег внезапно растаял, а забитые или отсутствующие ливневки дополнили картину.

В результате соцсети буквально завалены фото и видео полос препятствий, через которые омичам приходится пробираться ежедневно.

Хуже всего, что другая беда – разбитые дороги – теперь оказалась временно скрыта другой. Под слоем воды не всегда можно определить размеры ямы и последствия попадания туда. Водители рассказывают о сломанных подвесках на авто, пешеходы ищут пути для обхода препятствий и не всегда находят.

Например, в редакцию «Комсомолки» на днях обратились знакомые омички Лилии Ильиной. Женщина пыталась перейти дорогу в районе дома на улице Бетховена, 24, не заметила подо льдом лужу и провалилась по колено. Не удержав равновесие, она упала и вымокла в грязной, ледяной воде по пояс.

- Плывем. Все ливневки подо льдом, – комментирует происходящее автор видео, снятого на регистратор авто, ехавшего по «морю» на улице Манякина.

Ему, наверное, от души может посочувствовать другой водитель, чьи «жигули» застряли в яме где-то в проезде между дворами.

В Чкаловском поселке утонула «семерка». Фото: «ЧП Омск»

Еще один омич решил взять дело в свои руки и прорубить топором импровизированную ливневку на дороге.

Помоги весне – проруби ручью путь топором! Фото: «ЧП Омск»

Фото: «Омск Live»

Улица 5-я Транспортная. Фото: «Омск ВК»

А вот, как обстоят дела в частном секторе:

- В прошлом году доблестные дорожные службы отремонтировали улицу Сыропятская, занизили уровень тротуара, ливневая канава не работает, – рассказывают местные жители. – Вся вода идет под дом. Третий день звоним в диспетчерскую. Объясняем, что у нас трое детей, они элементарно в школу не могут идти. Сапоги по колено обувать надо.

Улица Сыропятская после недавнего ремонта дороги. Фото: «ЧП Омск»

Только вплавь. Фото: «ЧП Омск»

А это центр.

На Иртышской набережной появилась еще одна река. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

Транспортный университет. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ Фото: Архив "КП"

Левый берег тоже топит.

Фото: «ЧП Омск»

На этом видео, если постараться, даже можно услышать шум прибоя, от разбегающихся по дороге волн.