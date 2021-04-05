С приходом весны в омских лужах тонут автомобили

Этому водителю легковушки не повезло. Фото: ВКонтакте

В Омске установилась плюсовая температура. В городе уже несколько дней она +2...+4. И это сразу привело к огромной проблеме: город потихоньку поплыл. Сложнее всего ситуация с паводкам в тех местах, где УК не трудились вывозить снег всю зиму. Он растаял и улицы превратились в настоящее море.

Об одном из них сообщают жители поселка Чкаловский. Жители улицы Манякина буквально утопают. Все настолько серьезно, что в лужах даже тонут машины. Фото одного из таких ЧП появилось в соцсетях: на снимке видно, как в разлившемся море провалилась старенька "семерка".

Добавим, что синоптики в ближайшее время обещают Омску новую напасть: на регион снова надвигается снегопад.